La stagione di Arcus: “Da Piemonte e Sicilia cifre soddisfacenti”

“Se il turismo internazionale verso la Sicilia ha subito un arresto importante dovuto alla pandemia, il turismo nazionale ha retto invece molto bene. I flussi di visitatori all’interno di Sicilia Outlet Village sono stati in linea con il 2019”.

È soddisfacente il bilancio che Luca Nasi, il nuovo gm della società, traccia della stagione appena passata di Arcus Real Estate, azienda della Galassia Percassi che gestisce e commercializza progetti retail del segmento lusso tra cui Sicilia Outlet Village e Torino Outlet Village.



“Ovviamente - prosegue Nasi - si sente l’assenza del turismo extraeuropeo, ma il lavoro che abbiamo fatto in questi anni sulla clientela residente, alla quale durante tutto l’anno dedichiamo oltre che promozioni anche eventi, ci ha ripagati in termini di footfall, di ricavi e non ultimo di awareness”.



L'andamento di Torino

Bene anche la performance della struttura piemontese. “Il Piemonte - sottolinea il gm - è un territorio unico e la posizione strategica ci ha assolutamente favorito. Francesi, nordeuropei e svizzeri hanno scelto il turismo di prossimità e di confine e noi ne abbiamo beneficiato. Con un brand mix unico, servizi di ospitalità a 5 stelle per la clientela estera, una posizione privilegiata a soli 10 minuti dal centro città, Torino Outlet Village incontra le esigenze dell’ospite straniero”.



E le previsioni per la fine anno sono all’insegna dell’ottimismo: “Stimiamo un trimestre finale del 2021 in forte ascesa grazie anche ai numerosi eventi che si svolgeranno sul territorio nei prossimi mesi che attireranno numerosi turisti di alto profilo, tra cui la fiera del Tartufo di Alba e il torneo di tennis ATP Finals, di cui siamo Bronze Sponsor”.