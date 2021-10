TTG Travel Experience, il turismo attivo in scena a Be Active

In mountain bike per sentieri di montagna o alla scoperta di uno degli oltre 270 borghi italiani, meditazione yoga ed esperienze a contatto con la natura; o magari tutte queste opzioni insieme. Per chi interpreta la vacanza nelle forme del turismo esperienziale per mente e corpo, l’indirizzo da raggiungere è il Padiglione A4 del TTG Travel Experience, al BeActive dove si incontrano due modi di declinare la “fiducia”, tema portante dell’edizione di quest’anno: fiducia nella natura e nelle persone.

La manifestazione di Italian Exhibition Group che apre dal 13 al 15 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini dedica ancora più spazio e contenuti al turismo attivo, con nuovi prodotti e case history legati dall’attenzione per la sostenibilità.



BeActive è il progetto lanciato da TTG Travel Experience nel 2019 per un approccio più personalizzato alla vacanza, in ascolto con nuove esigenze del viaggiatore. Quest’anno, con Legambiente Turismo, verranno messi a fattor comune i temi della sostenibilità, dell’accessibilità e della fiducia negli Oscar dell’Ecoturismo, per dare nuove idee e strumenti a un turismo più attento all’ambiente e alla tenuta sociale dei territori (14 ottobre). E ancora, sport e lentezza, natura e cultura si alterneranno in una più ampia offerta tagliata su misura per la destinazione Italia.



Nella BeActive Arena si racconteranno i casi delle ciclovie sull’Appennino e di quali servizi la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) metta a disposizione delle strutture ricettive che aprano al cicloturismo ed entrino nella rete Albergabici (13 ottobre); il caso della DMO Friuli Venezia-Giulia e il coinvolgimento dei territori nella costruzione di nuovi prodotti turistici (14 ottobre); del progetto europeo di sostenibilità turistica “Recolor” (14 ottobre); del feeling tra Slovenia e sportivi (15 ottobre). E ancora, si parlerà di mobilità elettrica al servizio del settore hospitality (13 ottobre); del caso della “comunità del sale” cresciuta attorno allo stagno di Santa Gilla, nel Cagliaritano, famosa per lo spettacolo dei suoi fenicotteri.