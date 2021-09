TTG, SIA e SUN: sconto del 30% del biglietto Trenitalia per chi arriva in Fiera con le Frecce

Espositori, visitatori e buyer che parteciperanno alla prossima edizione di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style arrivando in fiera con Trenitalia potranno usufruire di una tariffa agevolata per i loro viaggi.

Grazie alla collaborazione tra Italian Exhibition Group e Trenitalia per l'anno 2021 è offerta la possibilità di acquistare biglietti ferroviari in modalità ticketless, per tutti i treni "Le Frecce" (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), treni Intercity ed Intercity Notte aventi destinazione/origine Rimini, RiminiFiera o Vicenza con la riduzione, calcolata sul prezzo Base adulti, del 30% per la 1° o 2° classe e per i livelli di servizio Standard-Premium-Business (con esclusione dei livelli Executive ed Excelsior). Sono esclusi i treni Regionali.





Per usufruire dello sconto è necessario acquistare i biglietti attraverso gli Uffici Gruppi di Trenitalia e le Agenzie di Viaggio abilitate utilizzando il modulo apposito. A bordo treno, qualora richiesto, è necessario esibire il modulo di cui sopra. I biglietti ferroviari devono riguardare viaggi per/da Rimini, RiminiFiera o Vicenza, dal giorno precedente fino al giorno successivo le date delle manifestazioni interessate. Non sono ammessi il cambio della prenotazione e del biglietto e il rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore