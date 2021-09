Green pass che certifica la guarigione, la vaccinazione o un tampone nelle ultime 48 ore, check della temperatura e utilizzo della mascherina. Saranno questi i requisiti che verranno richiesti a espositori e visitatori che arriveranno a Rimini per TTG Travel Experience. Siamo a poco più di un mese dall’evento organizzato da Italian Exhibition Group dal 13 al 15 ottobre, che si terrà in contemporanea con SUN Beach&Outdoor Style e SIA Hospitality Design sotto il segno del claim ‘Be Confident’. IEG predisporrà all’esterno del quartiere fieristico un servizio di test rapidi antigenici a disposizione di chi per vari motivi non sarà in grado di produrre il Green Pass. Il Punto Tamponi sarà attivo dal 12 al 15 ottobre 2021.

