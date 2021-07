Cresce il numero degli enti del turismo che hanno già confermato la propria presenza alla prossima edizione di TTG Travel Experience, la manifestazione organizzata di IEG – Italian Exhibition Group che si terrà a Rimini Fiera dal 13 al 15 ottobre prossimi. E anche quest’anno il principale appuntamento b2b dedicato all’industria turistica si terrà in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style dislocandosi su 12 padiglioni del quartiere fieristico.

Se l’evento del 2021 vedrà ancora Italia al centro dell’attenzione, si profila contemporaneamente un importante ritorno da parte delle destinazioni straniere, ribadendo il ruolo internazionale della manifestazione. Due le new entry assolute che hanno già confermato lo stand nell’area The World: si tratta del Qatar e dell’Arabia Saudita, quest’ultima alle prese con un imponente piano per affermarsi nel mercato turistico.



L'Europa

Anche dall’Europa arrivano importanti conferme da parte di destinazioni fondamentali per l’outgoing di casa nostra. Tra queste figurano Spagna, Grecia e Malta per quanto riguarda l’area del Mediterraneo; ma ci saranno anche Slovenia, Gran Bretagna, Portogallo e Belgio tra gli altri. Ma l’elenco è destinato a crescere considerando che proprio ieri l’avvio del Green Pass potrebbe dare un’ulteriore spinta alla ripresa del mercato.



Sul sito di TTG Travel Experience a questo link tutte le informazioni per espositori e visitatori e le prime anticipazioni