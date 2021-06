Cresce l’attesa per la prossima edizione di TTG Travel Experience, la manifestazione di IEG – Italian Exhibition Group che si terra a Rimini Fiera dal 13 al 15 ottobre prossimi; e ora anche i numeri confermano questo sentiment, considerato che ad oggi si registra un +39% sulle adesioni rispetto all’anno precedente.

Per l’appuntamento che si terrà in contemporanea a SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style saranno 12 i padiglioni occupati, con partecipazioni di primissimo piano confermate e un colpo d’occhio straordinario tra prodotto e servizi. Solo qualche nome tra le aziende che parteciperanno al 58° TTG Travel Experience. Per gli Enti del turismo: Slovenia, Marocco, Qatar, Grecia e Croazia; per le strutture ricettive: Bluserena, TH Resorts, Human Company, Blu Hotels, Falkensteiner Hotels & Residences, Zacchera Service, Gruppo UNA, Barceló Hotel Group, Best Western Italia; e ancora nella area dei tour operator e network: Nicolaus Tour / Valtur, Futura Vacanze, Gattinoni Travel Network, KEL 12 Tour Operator, Uvet.



Nel padiglione Contract, il 70° SIA Hospitality Design ha già registrato conferme del calibro di Colombini Group e Pollini; emergono tra le altre, quelle di Per Dormire e Permaflex nel forniture; mentre nel cluster delle tecnologie e dei servizi hanno già aderito Allegrini, 5 Stelle, Indel B e Stark. Adesioni importanti anche per il 39° SUN Beach&Outdoor Style. Tra le altre, per l’area SUN Mare: Ramberti, Tessitura Fabbri, Tessitura Selva, Ombrellificio Magnani, P.F.G, Tecnopress, Migani Industrie, 12 Living; per SUN Camping: Bio Habitat, Pircher, Pacchiani, Holz.