Book&Go compie tre anni e amplia il suo raggio d’azione andando a coprire tutti e tre i giorni della manifestazione. Torna anche per l’edizione 2021 di TTG Travel Experience nuova, ampliata, edizione dell’area tematica della fiera dove sono gli scrittori di viaggio a ispirare agenti di viaggio e tour operator nella creazione del prodotto turistico.

Lanciato contestualmente con BeActive, la prima edizione di Book&Go comprendeva un intero pomeriggio dedicato alla presentazione di libri sul tema del turismo attivo, con reading a cura dell’attore Sergio Muniz. Lo scorso anno poi il raddoppio con opere presentate dopo una selezione attraverso una Call for Speakers aperta a tutti gli autori e alle case editrici.



La Book&Go Arena

Per il 2021 il grande passo, con la creazione di una Book&Go Arena con un intero palinsesto dedicato: nelle tre giornate ci saranno più tipologie di eventi tra incontri con l’autore, convegni e seminati formativi. Anche in questo caso la selezione avverrà tramite una call aperta a tutti gli autori di viaggio: è possibile iscriversi collegandosi a questo link.



TTG Travel Experience si terrà in presenza come lo scorso anno dal 13 al 15 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera. E anche quest'anno l'evento organizzato da Italian Exhibition Group si terrà in concomitanza con SIA Hospitality Design, che taglierà il traguardo delle 70 candeline, e SUN Beach&Outdoor Style.