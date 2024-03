Baccarat Hotel & Residences sbarca alle Maldive

SH Hotels & Resorts ha annunciato il debutto di Baccarat Hotel & Residences nel 2027 alle Maldive con un resort di extra lusso esteso su 5 isole collegate tra loro nella parte sud dell'atollo di Malé.

La struttura offrirà oltre 50 hotel villas e 53 residenze private, il tutto caratterizzato da un'eleganza contemporanea che incontra lo spirito tropicale. Ciascuna soluzione abitativa avrà una sua identità: si spazierà dalle ville con una, due o tre camere e piscina privata, fino ad arrivare alle sistemazioni più costose che possono prevedere addirittura un'intera isola a propria disposizione.



Infine, come riporta breakingtravelnews.com, gli ospiti potranno godere di una vasta offerta gastronomica con le firme di chef di fama internazionale, svagarsi con un film da guardare al cinema all'aperto o magari scoprire le bellezze di una galleria d'arte. O ancora, per gli appassionati di sport, non mancheranno campi da golf e da tennis, attività acquatiche e ovviamente una palestra, un'area yoga e una wellness spa. G. G.