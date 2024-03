Delphina lancia Liberi, il catalogo per viaggi di nozze e anniversari

Voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel con vista sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda.

Delphina hotels & resorts lancia l’edizione 2024 del catalogo 'Liberi' dedicato a giovani sposi e alle coppie di lunga data con proposte esclusive che uniscono relax, natura, storia, tradizioni e servizi alberghieri di alto livello per viaggi di nozze e anniversari.



“Con 'Liberi' desideriamo celebrare - dichiara la brand manager di Delphina Elena Muntoni - i sentimenti di due amanti in modo nuovo. Siamo convinti che il Nord Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni intatte non abbia niente da invidiare alle mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psicofisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva ed esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Desideriamo farli sentire liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio con il massimo della qualità, della personalizzazione e con l’ospitalità autentica che caratterizza Delphina da oltre 30 anni”.



Completa il catalogo Liberi una proposta Emotion declinata per ogni struttura, che raccoglie molte delle esperienze più emozionanti di Delphina come colazioni in camera, aperitivi al tramento, cene romantiche, massaggi di coppia nei centri Spa e Thalasso, minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli.