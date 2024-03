Apre a maggio One&Only Kéa Island, la Grecia esclusiva e segreta

Un’isola segreta nelle Cicladi, in Grecia, poco frequentata dal pubblico italiano, ma ben nota agli ateniesi, sarà da maggio una meta ancora più gettonata con l’apertura del nuovo resort di sole ville One&Only.

L’isola è Kéa, e il nuovo One&Only Kéa Island si svilupperà su una scogliera affacciata su una baia protetta lungo la costa occidentale dell’isola, posizione che assicura massima esclusività e autenticità. Il resort sarà collegato con motoscafo privato con il nuovo One&Only Aesthesis - primo resort del brand in territorio ellenico, inaugurato a novembre sulla riviera ateniese di Glyfada – per permettere agli ospiti di vivere un’esperienza di soggiorno “sea&the city”.



Progettato da John Heah, One&Only Kéa Island dispone di 63 Cliff Villa da 1 o 2 camere da letto con viste sul paesaggio dell’isola e sul Mar Egeo. Le ville vantano finestre a tutta altezza, ampie terrazze, piscine a sfioro private e aree living con caminetti per vivere a pieno gli spazi esterni. Pensate per famiglie o gruppi di amici, le ville con 2 camere da letto possono ospitare fino a quattro adulti e due bambini, e offrono due bagni en-suite, angolo cottura e zona pranzo sulla terrazza esterna.



Sul versante opposto della baia, si trova una selezione esclusiva di 40 One&Only Private Homes disponibili per l'acquisto.

Il resort offre 5 ristoranti e bar, un Bond Beach Club, la One&Only Spa in collaborazione con Subtle Energies, un santuario vista mare su tre piani ispirato al concetto di sophrosyne, il Club One che propone una varietà di attività per tutte le età, come tennis, padel, noleggio biciclette e un'area dedicata agli adolescenti con campo da basket e per gli ospiti più piccoli il KidsOnly.



Inoltre, il soggiorno può essere arricchito da una serie di esperienze che vanno dall’esplorazione di alcuni dei siti di immersione più rinomati del Mediterraneo alle Panigiri (feste patronali dell’isola), da sessioni di archeologia all’interno del resort alle escursioni in bicicletta fino al faro di Agios Nikolaos e visitare le antiche rovine di Karthea. Nella pittoresca cittadina collinare di Ioulida è invece possibile scoprire boutique, gallerie d'arte e negozi di prodotti artigianali locali.