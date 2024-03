Nika Island, l’isola gentile delle Maldive, lancia la ‘Longevity Week’

La prima Isola gentile al mondo da Pasqua 2024 vuole diventare anche uno degli hotspot mondiali della longevità. Succede al Nika Island Resort, pietra miliare dell’ospitalità italiana alle Maldive, che continua la sua storia di innovazione, sostenibilità e impegno sociale.

Nel pieno rispetto delle sue radici e dell’ambiente circostante, il Nika accoglierà durante la settimana di Pasqua la sua prima ‘Longevity Week’. Un’occasione unica per gli ospiti di immergersi in un’esperienza trasformativa, avvolti dalla bellezza dell’isola e guidati da un esperto verso uno stile di vita più sano e duraturo.



Al centro di questa nuova iniziativa, il professor Ennio Tasciotti - biotecnologo di fama internazionale e fondatore e direttore del Centro di Longevità dell’IRCCS San Raffaele di Roma – che guiderà gli ospiti attraverso le nuove scoperte di scienza e medicina e delle semplici pratiche quotidiane che possono aiutare a garantire una vita piena di vitalità e benessere.



Così come la gentilezza è diventata il cuore pulsante di Nika Island, la Longevity Week si propone di far riflettere sull'importanza di uno stile di vita equilibrato e sostenibile, in armonia con la natura e con sé stessi. Attraverso talk, discussioni di gruppo, workshop e attività quotidiane che spazieranno dall’alimentazione all’esercizio fisico, dalla socialità alla meditazione, gli ospiti del resort avranno l’opportunità di riconnettersi con sé stessi e con il proprio benessere interiore, secondo i principi definiti attraverso lo studio delle Blue Zones.