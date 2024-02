Qatar Airways Group fa rotta sull'alta hotellerie. Il Gruppo - da alcuni anni attivo nell'hospitality - ha inaugurato, in collaborazione con la sua controllata Our Habitas, un resort di lusso sulla costa occidentale del Qatar. La struttura prende il nome di Our Habitas Ras Abrouq e si trova nei pressi della Al-Reem Biosphere Reserve.

A circa un'ora di auto dall'aeroporto Internazionale Hamad di Doha, il resort offre una vista spettacolare sul Golfo Arabico.



"Our Habitas Ras Abrouq, sul deserto del Qatar, è una destinazione caratterizzata da una bellezza mozzafiato - spiega l'amministratore delegato di Qatar Airways Group, Badr Mohammed Al-Meer -. I viaggiatori di tutto il network globale di Qatar Airways potranno ora godere di questa nuova esperienza quando volano a Doha. Stiamo lavorando con Our Habitas per creare proposte di viaggio innovative e uniche nel loro genere".



Il resort

Il resort è composto da ville, che ospitano da una a quattro camere da letto, tutte dotate di piscine private e affacciate sul Golfo Arabico. Il complesso dispone poi di un ristorante in loco, Qissa, una terrazza lounge, un beach club, un centro benessere, una palestra all'avanguardia, un centro per gli sport acquatici, una piscina a sfioro e campi da padel e tennis.



L’Our Habitas Ras Abrouq offre ai viaggiatori anche l'opportunità di dedicarsi a laboratori e attività che includono la ceramica, lezioni di yoga all'alba, meditazione, cerimonie del suono, laboratori di calligrafia e di tessitura al sadu. Gli amanti dell'avventura possono invece praticare sport acquatici come il kayak, lo stand-up paddle boarding, il padel tennis, la mountain bike e ovviamente le escursioni nel deserto.



Our Habitas Ras Abrouq è l’ultima novità di Dhiafatina, divisione del gruppo Qatar Airways, che conta in portfolio proprietà alberghiere e spa locali e internazionali.