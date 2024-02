Pellicano Hotels acquisisce il Relais La Suvera in Toscana

Novità in casa Pellicano Hotels, che è pronto a riaprire le sue strutture per la stagione 2024.

Il gruppo, che controlla La Posta Vecchia Hotel a Palo Laziale, l’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia, conferma l’acquisizione del Relais La Suvera, un lussuoso rifugio immerso nelle colline toscane. Questa struttura diventerà il secondo gioiello del gruppo in Toscana e sarà pronto ad accogliere i suoi primi ospiti nel 2026.



Novità anche nelle strutture in fase di riapertura estiva. La Posta Vecchia si arricchirà di una nuova suite che riprende lo stile degli arredi scelti da Jean Paul Getty con letto a baldacchino e stoffe con stampe floreali e di ombrelloni color crema e i lettini a righe bianche e nere della spiaggia privata che creeranno una continuità visiva con la splendida terrazza della piscina.



L’Hotel Il Pellicano presenterà il restyling del ristorante Pelligrill con nuovi arredi sui toni del verde, ispirati dalle siepi di rosmarino dell’hotel, e materiali naturali con vista sulla baia privata. Ci saranno anche nuove camere e suite curate con la massima attenzione. Il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa introdurrà tre junior suite per un soggiorno ancora più piacevole sull’isola di Ischia.



Quest'anno tornano anche i trunk show, con brand selezionati personalmente dalla tastemaker Marie-Louise Sciò. Gli appassionati di cucina e i buongustai possono aspettarsi il ritorno di una serie di aperitivi, che promettono un viaggio stuzzicante nel cuore dei sapori italiani.