Il Chia Laguna Resort entra nello Star Awards di Forbes e lancia le novità 2024

Chia Laguna Resort è pronto per inaugurare la nuova stagione, che partirà il prossimo 11 aprile, con una serie di novità che vanno a rafforzare l’offerta con nuovi concept e servizi.

Il Conrad Chia Laguna Sardinia, premiato da Forbes Travel Guide nel suo Star Awards 2024, rinnova l’offerta delle beach cabanas che presentano una lounge con divani lettini e frigobar e una zona solarium davanti al bagnasciuga. Inoltre, per i periodi più freddi, il Conrad offre la piscina Bioaquam, oggi riscaldata e le vasche idromassaggio nei giardini della spa con sistema di termoregolazione.



Il Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton da quest’anno diventa recommended adults-only: il Monte Cogoni Beach Club oggi ha una zona riservata agli adulti e nuovi gazebo per il relax. Il resort offre anche un nuovo percorso natura che si snoda verso la collina, con in cima un’area per aperitivi o cene sotto le stelle, le nuove cabana dedicate ai trattamenti spa a bordo piscina e una nuova arena per beach volley e calcio.



E ancora, l’Hotel Village, da sempre la destinazione ideale per le famiglie, per il 2024 rinnova il Kids Club, mentre il F&B acquista una sempre maggiore importanza, con momenti inediti come l’aperitivo après-beach al ristorante Le Dune, sulla spiaggia delle Dune di Campana e il nuovissimo Flow Restaurant & Lounge che offre sushi, lounge e DJ set dal vivo.



Anche l’offerta sportiva si arricchisce di nuove Sport Academy per adulti e per ragazzi e nuove discipline con yoga, basket, scherma, padel, danza, capoeira e calisthenics.