Villa d’Este acquisisce l’Harry’s Bar di Cernobbio

Riaprirà domani il celebre Harry’s Bar di Cernobbio, che debutta con la sua nuova proprietà. Villa d’Este spa ha infatti annunciato l’acquisizione dello storico ristorante collocato sulla piazzetta di Cernobbio.

Nato nel 1973 come American Bar, già col primo proprietario Piero Sacchi il ristorante è diventato famoso per la sua atmosfera retrò e per le frequentazioni mondane, da Robert de Niro a Bruce Springsteen a George Clooney, da Denzel Washington a Liza Minelli, ma anche del gotha dell’economia.



Il ristorante presenta interni dall’arredo old fashion, molto caldi ed accoglienti. Un ambiente dalla gestione familiare, ma curato in ogni dettaglio.



Oggi l’acquisizione da parte di Villa d’Este segna un momento importante nella storia del ristorante: l'intento è di preservarne la tradizione, il concept e l'offerta e continuarne il percorso di successo portando innovazione nel pieno rispetto del passato.



“Siamo molto contenti di poter ora annoverare anche Harry’s Bar all’interno del nostro gruppo – dice Giuseppe Fontana, presidente del consiglio di amministrazione di Villa d’Este spa -. Quando si è presentata l’opportunità l’abbiamo colta con entusiasmo in quanto si tratta di un luogo del cuore. Come stiamo facendo a Villa d’Este, è nostra ferma convinzione che lavorare per mantenere il Dna del luogo e la classicità pur con lo sguardo al futuro, sia qualcosa che aiuterà a consolidare il suo successo e a mantenerlo nel tempo.”