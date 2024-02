“Celebriamo il nostro 50esimo anno di attività, ma ci sentiamo ancora una startup”. Uno statement che è un manifesto di intenti quello di Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Resorts (nella foto), che in una serata evento a Milano ha tracciato la rotta per il 2024. “Il nostro percorso continua e c’è tanto entusiasmo”, ha dichiarato il manager annunciando per l’anno nuovo l’obiettivo di arrivare “a una crescita di fatturato di 120 milioni di euro”.

Questo dopo un 2023 in cui il Gruppo Mangia’s/Aeroviaggi “ha registrato il miglior risultato di sempre, sia sul fronte del fatturato, sia dell’Ebitda”. Il primo si è attestato a quota “114 milioni di euro, in netta crescita rispetto al 2022 (79 milioni di euro)” e segnando un raddoppio sul 2019; la redditività “ha raggiunto 11 milioni di euro (+33% rispetto al 2022)”.



Partnership strategiche

Sulle performance un ruolo cruciale lo hanno giocato la joint venture nata nel 2020 con HIP/Blackstone, che ha previsto investimenti e ristrutturazioni di resort, così come la strategia di riposizionamento lanciata nel 2021 e tuttora in atto, nonché le partnership siglate con Marriott International, Hilton e TUI Blue. “Con questi partner – ha sottolineato Mangia – abbiamo stiamo acquisendo know-how per migliorare”.



La pipeline

Quanto al portfolio, la pipeline è ricca e intenzioni chiare: “Stiamo creando le basi per acquisire nuovi asset per posizionarci come la prima compagnia italiana dell’ospitalità”. In programma, nel breve periodo, due ristrutturazioni in Sardegna - Mclub Marmorata e il Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton - e ulteriori novità, a partire dal debutto dei city hotels. “Al momento – ha anticipato il ceo - è in via di definizione un’operazione di acquisizione di una struttura 5 stelle luxury in una delle prime cinque città italiane”.



Le novità in portfolio “porteranno ad aumentare il numero di camere di proprietà e gestite di circa 700 unità”.



Alessia Noto