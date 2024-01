Ragosta Hotels Collection diventa RHC Group

Ragosta Hotels Collection cambia nome. Il brand attualmente operativo in Italia con hotel e resort a Roma, Taormina e Vietri sul Mare si chiama ora RHC Group.

Naming e design del nuovo marchio vogliono rispecchiare lo stile contemporaneo che si ritrova in ognuna delle proprietà in portoflio. “Un’evoluzione legata allo sviluppo delle nostre splendide realtà fortemente legate al territorio ma con una visione internazionale legata anche ai flussi turistici” spiega Giuseppe Marchese, ceo del gruppo. “Per questo la scelta di un nome accessibile per un pubblico multilingue, che abbia uno stile contemporaneo pur mantenendo il forte legame con l’Italia, cosa che contraddistingue le nostre proprietà.”



RHC Group ha sede a Roma. Il portfolio comprende: l’Hotel Raito Amalfi Coast, 77 camere e suite; il Relais Paradiso Amalfi Coast, 22 camere, con vista su Vietri sul Mare; La Plage Resort Taormina, 59 camere e suite, situato di fronte all’Isola Bella; e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite, situato accanto alle Terme di Diocleziano.