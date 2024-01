Il comparto luxury in Italia continua a essere protagonista di una straordinaria ripresa. A contribuire in maniera significativa sono stati indubbiamente i flussi europei e di lungo raggio, tornati a pieno regime, confermando come gli stranieri siano sempre più desiderosi di vivere seguendo l’Italian Style. “Il mercato del lusso continuerà a crescere nei prossimi anni”, spiega Martin Sapori, vicepresidente sales EU & Nord Africa di Accor. “Le catene alberghiere hanno saputo investire in questo segmento, per esempio con nuovi brand, e noi di Accor abbiamo fatto delle acquisizioni importanti tra il 2018 e il 2019 con marchi come Raffles e Fairmont”.

Il prossimo step di Accor si chiama Orient Express, un brand con una storia di 140 anni che si prepara ad aprire i primi due hotel in Italia, il primo presso Palazzo Minerva a Roma e poi a Palazzo Donà Giovannelli a Venezia.



Viaggio come stile di vita

“Il viaggio come stile di vita, è questo ciò che dobbiamo tenere a mente”, aggiunge Sapori. “Nei prossimi 10 anni il target di ospiti tra i 25-44 anni rappresenterà il 65% dell’intero mercato potenziale dell’alta gamma; pertanto – conclude – occorrono personalizzazione e segmentazione dei messaggi di comunicazione, nonché strategie di marketing e distribuzione adatte a catturare questo pubblico”.

Gaia Guarino