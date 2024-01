Silversea, battezzata Silver Nova: il primo viaggio in Sud America

Battesimo per Silver Nova, la nuova nave ultra-lusso di Silversea. Si è tenuta a Fort Lauderdale la naming ceremony, con il tradizionale rito della bottiglia.

La nuova ammiraglia, la più ecologica mai costruita per la compagnia, si appresta ora a intraprendere il suo primo Grand Voyage, il Grand Voyage South America 2024, itinerario di 71 giorni che circumnavigherà il continente, facendo scalo in 38 destinazioni in 18 Paesi.



Con Silver Nova, Silversea vuole proporre un nuovo concetto di lusso in mare. Il suo design innovativo, che privilegia la simmetria e introduce un uso senza precedenti del vetro, immerge gli ospiti nella destinazione da praticamente tutte le aree e suite, con viste estese ad ogni angolo.



Una delle navi da crociera più spaziose mai costruite, Silver Nova offre un ampio rapporto spazio-ospite - il più alto nella flotta della compagnia -, servizi personalizzati e può ospitare fino a 728 ospiti in 13 diverse categorie di suite. Ogni suite, inoltre, è dotata di un balcone privato.