Raffles sbarca in Bahrain con il Raffles Al Areen Palace

Raffles arriva in Bahrain, con un resort composto da sole ville circondate da giardini e opere d’arte che adornano gli spazi comuni.

Raffles Al Areen Palace Bahrain presenta 78 ville con piscina privata, con una, due o tre camere da letto e uno spazio di 400 metri quadrati o più.

Il benessere e la riconnessione con il mondo naturale sono al centro del concept di Raffles Bahrain, che mette a disposizione degli ospiti un botanico che creerà laboratori per insegnare la cura e i segreti delle piante.



Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di prenotare ville benessere, progettate per offrire esperienze di benessere private e usufruiranno del servizio maggiordomo di Raffles.



“Sono lieto di annunciare l’apertura del Raffles Al Areen Palace Bahrain, la nostra prima proprietà nel regno. Raffles ha una forte presenza in Medio Oriente e questo nuovo hotel offrirà agli ospiti l’opportunità di esplorare il fascino del Bahrein “ dice Omer Acar, ceo di Raffles Hotels & Resorts.



Il resort potrà ospitare celebrazioni di tutte le dimensioni e stili nei suoi spazi per eventi interni ed esterni. Gli spettacolari giardini segreti del palazzo sono stati progettati per ospitare qualsiasi evento, dalle cene romantiche nascoste ai matrimoni da favola.



Situato sulla Nurana Island, l’Isola da un Milione di Palme, Raffles Bahrain consente agli ospiti di scoprire una parte inesplorata del Medio Oriente, vicino all'omonima riserva naturale che ospita animali esotici, uccelli rari e piante del deserto.



La posizione privilegiata del resort lo rende ideale per viaggiatori d'affari e di piacere, vicino ai principali luoghi di interesse, tra cui il più grande centro congressi della regione, l'Exhibition World Bahrain, il circuito internazionale di F1 del Bahrain, il parco acquatico Lost Paradise di Dilmun e l'anfiteatro Al Dana.