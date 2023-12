Waldorf Astoria Seychelles, l’inaugurazione a febbraio

di Paola Trotta

“L'atteso opening del Waldorf Astoria Seychelles a Platte Island è fissato per il 15 febbraio 2024”. Lo annuncia Mark Basaloga, direttore operativo della struttura pronta a stabilire un nuovo punto di riferimento per il lusso nell'Oceano Indiano.

Si amplia così il portafoglio di Hilton alle Seychelles arrivando a cinque hotel. Questa proprietà si unirà a Mango House, LXR Hotels&Resorts, Northolme, Labriz e DoubleTree Allamanda. Prossima anche l’apertura di Canopy by Hilton Mahé.



“Il resort occupa l’intera isola di Platte raggiungibile in 20 minuti di volo dall’aeroporto internazionale di Mahè. I nostri ospiti potranno avere una vera experience emozionale in una connessione completa con la natura. Potranno godere della pace di un rifugio esclusivo coccolati da una gamma di esperienze gastronomiche che esaltano la generosità della frutta e della verdura coltivate sull'isola”.



Il resort è all'insegna del lusso sostenibile, che sfrutta l’energia solare per la maggior parte delle operazioni. Ci sono 50 pool garden villas con arredi bohémien, accesso privato al mare e concierge personale, 6 tra ristoranti e bar, spa&wellness, sea tour experiences, miniclub, biblioteca e un centro di scoperta della conservazione marina.