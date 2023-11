Gli obiettivi di 7Pines Resort Sardinia per il nuovo anno

Un 2024 che vedrà il crescere del mondo delle academy per incoraggiare il traffico delle famiglie soprattutto nei mesi di luglio e agosto. È questo uno degli obiettivi per il nuovo anno del 7Pines Resort Sardinia, il brand di Destination by Hyatt di Baja Sardinia che ha chiuso il 2023 con un dato definito da Vito Spalluto, managing director della struttura, “interessante”.

“Il 2023 per noi è stato un anno di assestamento, il primo, di fatto, a operatività completa – dice Spalluto -. Abbiamo anche noi registrato una leggera flessione dei turisti italiani, ma abbiamo mantenuto le prospettive e gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.



Per il 2024, quindi, si andrà a scommettere di più sul target famiglie e sul legame col territorio a partire dal food e dal personale. “Noi abbiamo il 75% di retention sul personale – spiega Spalluto -: lavoriamo molto sulla formazione e sul bilanciamento fra lavoro e vita privata, ad esempio tracciando orari e turni con largo anticipo, in modo da permettere una buona organizzazione famigliare a chi lavora per noi”.



Un lavoro che, nel 2023, è durato 7 mesi, da aprile a ottobre. “E che poterebbe durare più a lungo – sottolinea il managing director di 7Pines -. La Sardegna ha un clima che permetterebbe di lavorare anche tutto l’anno, ma serve un lavoro di equipe, un tavolo di dialogo sul territorio che al momento non c’è”.



Spalluto anticipa anche per il 2025 il resort vedrà un lavoro di upgrade per mantenere sempre alto il livello di accoglienza e adeguare le strutture alle esigenze dei clienti.