Natale a Necker Island, il rifugio di Branson apre per la prima volta agli individuali nelle feste

Un Natale da re. Per chi vuole provare l’ebbrezza di sentirsi come un royal o un supervip, quest’anno c’è una novità: Necker Island, la famosa isola privata di Sir Richard Branson nelle Isole Vergini Britanniche, apre agli ‘Individual stays’ per la prima volta anche per le vacanze di Natale.

Solitamente prenotata in buy-out, Necker ha lanciata da qualche tempo la possibilità di effettuare soggiorni individual nel corso dell’anno, per periodi limitati di tempo durante i quali i viaggiatori possono prenotare una camera anziché tutta l’isola.



E quest’anno, per la prima volta, anche a dicembre sarà possibile effettuare questo tipo di prenotazioni durante le feste.



Gli ospiti possono prenotare una o più camere individuali a Necker Island tra l'11 e il 26 dicembre 2023, e nel periodo che va dal 20 al 26 dicembre il soggiorno sarà arricchito da attività tipicamente natalizie: costruzione di una casa di marzapane presso The Great House, ‘Carol-oke, karaoke di canzoni natalizie, degustazione di rum, incontro con Babbo Natale, olimpiadi sulla spiaggia e forse anche un raro avvistamento di una renna Necker.