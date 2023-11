Four Seasons, nell’arcipelago di Palau apre il ‘cruising resort’

Un modello ibrido, che unisce l’esperienza di una crociera di lusso al piacere di esplorare la natura di un’isola lontana. Four Seasons lancia nell’arcipelago di Palau il primo esperimento di ‘cruising resort’, progetto annunciato a maggio scorso.

Da ottobre è così possibile soggiornare all’interno del catamarano Four Seasons Explorer, ormeggiato a poca distanza dal complesso di isole, e da lì avventurarsi nelle acque locali - facendo snorkeling, escursioni guidate da biologi marini Four Seasons, wind surf, paddleboarding o kayak – e negli attolli, visitando i siti archeologici o dedicandosi a esperienze culinarie e a contatto con le popolazioni locali.



Four Seasons Explorer, riporta Travel Weekly, ospita 11 cabine, un salone, una sala da pranzo e due bar, un solarium e un ponte per le immersioni.