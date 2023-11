Hotel e ristoranti, le nuove stelle della Guida Michelin in Italia

La battaglia degli hotel per aggiudicarsi il ristorante stellato segna un nuovo punto con l’uscita della nuova Guida Michelin 2024, che ha attribuito 33 nuove stelle al panorama della ristorazione italiana, che raggiunge così 395 stelle.

Fra i 33 vincitori delle nuove stelle, 13 sono ristoranti ospitati da grandi hotel o che uniscono alla loro attività principale un relais.



I 3 stelle

New entry nel club esclusivo dei 3 stelle Michelin è il Quattro Passi di Nerano, in provincia di Napoli, che accanto al ristorante unisce un relais. Fra le conferme 3 stelle che si occupano anche di ospitalità, Villa Crespi di Cannavacciuolo, Da Vittorio a Brusaporto, che ha anche una parte di ricettivo e La Pergola a Roma, che è il ristorante del Rome Cavalieri Waldorf Astoria.



Due stelle

Fra i nuovi 2 stelle, a fare da colonna all’hospitality ci sono il ristorante Verso dei fratelli Capitaneo, fiore all’occhiello del Glamore Hotel di piazza Duomo a Milano, il Rei Natura di Michelangelo Mammoliti, che si occupa degli ospiti de Il Boscareto resort e il George Restaurant del Grand Hotel Parker’s a Napoli.



I nuovi stellati

Nove sono i ristoranti che si sono aggiudicati la loro prima stella Michelin portandola in dote agli hotel in cui sono ospitati.

Borgo Santandrea in Costiera Amalfitana vede arrivare la prima stella al suo ristorante Alici, così come il Furore Grand Hotel, dove viene premiato il Bluh Furore.



Sempre in Costiera, ma a Praiano, si aggiudica la prima stella il ristorante ‘Un piano nel cielo’ del resort Casa Angelina, mentre sempre al Sud ma in Sicilia viene premiato il Cortile Spirito Santo all’interno di Palazzo Salomone luxury suites a Ortigia.



Una stella anche per il ristorante Il fagiano del Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera, mentre in Toscana si aggiudicano la stella il ristorante Visibilio, all’interno del 5 stelle L The Club House a Rassa in Chianti e il ristorante La Magnolia dell’Hotel Byron a Forte dei Marmi. L’Umbria di Borgobrufa vince una stella per il ristorante Elementi, e infine una stella arriva anche al Dolomieu del DV Chalet di Madonna di Campiglio.