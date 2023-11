Apre oggi The EDITION Singapore, il primo hotel a marchio nel Sud Est asiatico

Ha aperto da oggi in preview il nuovo EDITION di Singapore, che segna lo sbarco del brand nel Sud Est asiatico. Il nuovo hotel promette di stupire abitanti dell’isola-Stato e viaggiatori, con un mix di esperienze e un alto livello di lusso.

La struttura, collocata appena fuori l’estremità occidentale di Orchard Road, si pone come un’oasi rispetto al trambusto della via più gettonata della città. L’ingresso presenta una facciata in bronzo e vetro che conduce a una lobby in marmo bianco, la cui semplice purezza è contrastata da un soffitto a cupola ricoperto di foglia d'oro e da finestre caratterizzate da rampicanti e piante.



Svolgendosi come uno spettacolo teatrale, ogni livello di The Singapore EDITION assume una personalità diversa, offrendo agli ospiti esperienze uniche. Le 204 camere si sviluppano su sei piani, mentre dalla lobby si accede al Lobby Bar rivestito di velluto rosa intenso con un tavolo da biliardo color rosa in marmo o, attraverso una scala scolpita in gesso veneziano bianco si scende fino al livello del cortile con giardino in un lounge bar, ideale per un aperitivo prima di cena o un cocktail a tarda sera.



Al secondo piano si apre la spa, la cui reception conduce a sette sale per trattamenti mentre al centro della forma rettangolare allungata dell'hotel si trova un ampio cortile incorniciato da un perimetro di piscine piastrellate di nero e da un lussureggiante giardino ricco di vegetazione tropicale che conduce agli spazi per eventi.



Infine, l’hotel dispone di piscina e terrazza panoramica. Accessibile tramite il bar The Roof, la piscina è incorniciata da lettini e si estende per 43, apparentemente fluttuando come una nave spaziale completamente bianca sul cortile con giardino nove piani sottostanti.



Qui, vaste aree di pietra e paesaggi creano un'oasi all'aperto: nuotando in piscina si scopre che nella base piastrellata bianca si apre un oculus trasparente che offre viste sul cortile e sul giardino molto più in basso.