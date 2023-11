La ricerca del lusso: i desideri dei turisti di nuove esperienze e servizi upper level

Il ‘lusso accessibile’ si fa largo nel mercato turistico mondiale, diventando sempre più popolare nonostante la riduzione dei budget di molti vacanzieri. Il sentiment emerge dal Wtm Global Travel Report, presentato al World Travel Market 2023.

In sostanza, la crescita di questo settore sarebbe in linea con una più ampia tendenza dei consumatori nel cercare esperienze nuove e uniche durante i viaggi: dopo la pandemia e le restrizioni - osserva il report - molti hanno voluto migliorare la propria esperienza di vacanza, se non addirittura recuperare le esperienze turistiche perdute, e i consumatori non colpiti dalle recessioni economiche probabilmente continueranno a optare per destinazioni lusso.



“Le imprese turistiche e le agenzie di viaggi più esperte - ha affermato Juliette Losardo, exhibition director Wtm London - possono trarre vantaggio da questa tendenza dei consumatori nel dare più importanza al comfort rispetto al risparmio di denaro, fornendo, ad esempio, consigli ad hoc ai clienti, programmi di fidelizzazione o aggiungere extra”.