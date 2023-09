Four Seasons in Repubblica Dominicana: nel 2026 un resort a Samana Bay

Four Seasons sceglie Samana Bay per il debutto in Repubblica Dominicana. Il prestigioso brand dell’ospitalità di lusso aprirà nel 2026 il Four Seasons Resort and Residences Dominican Republic at Tropicalia.

La struttura - che farà parte del sustainable luxury resort Tropicalia di proprietà di Cisneros Real Estate - sorgerà sulla costa meridionale di Samana Bay e offrirà 95 camere e 25 residenze private.



Tra i suoi servizi, spa, spazi wellness e per il fitness, il club per bambini ‘Kids for All Seasons’. Non mancheranno ristoranti, grill sulla spiaggia e bar a bordo piscina, nonché ceviche bar e juice bar, negozi, caffetterie e rum bar.