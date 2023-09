Il Queensland avrà il suo primo hotel a 5 stelle: Peppers Gladstone di casa Accor

Aprirà alla metà del 2024 il primo hotel a 5 stelle del Queensland, in Australia, e nascerà sotto la bandiera di Accor. L’hotel si chiamerà Peppers Gladstone e, come è ormai nelle corde di Accor, ospiterà sotto lo stesso tetto due diversi marchi e due diversi livelli di soggiorno.

Il Peppers Gladstone metterà a disposizione 32 camere di lusso, mentre altre 60 camere nella stessa struttura saranno a marchio Mantra Gladstone. Il Peppers Gladstone è il primo hotel di nuova costruzione nella regione da oltre un decennio e sarà collocato sulla costa del Capricorno del Queensland, una parte della regione della Grande Barriera Corallina meridionale.



Dai King Studio agli appartamenti Superior con due camere da letto, tutte le camere saranno dotate di cucine completamente attrezzate, letti king-size, grandi televisori con funzionalità Chromecast e minibar analcolico gratuito. Gli ospiti possono inoltre usufruire della piscina all'aperto riscaldata dell'hotel, di bevande gratuite presso il bar sulla terrazza della piscina, dell'accesso esclusivo alla sala cinema da otto posti del Peppers, di una palestra ben attrezzata, di un parcheggio coperto custodito, della connessione wifi. Inoltre, una scelta di due ristoranti interni per colazione, pranzo e cena, oltre a una lounge per gli ospiti.



Dall'acquisizione di Peppers nel 2018, Accor ha continuato a far crescere il marchio con l'apertura di altri 4 hotel Peppers in Australia negli ultimi cinque anni.