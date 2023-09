Marriott lancia un nuovo W sull’isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah

Marriott apre un nuovo W sull’isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah. Il nuovo hotel a marchio nasce dall’accordo fra Marjan, il master-developer di immobili, Marriott International e Dalands Holding.

L’apertura è prevista all’inizio del 2027 e porterà nell'Emirato il design audace e il servizio impeccabile che contraddistingue il brand. Con 300 camere e suite vista mare, l’hotel includerà anche spazi esclusivi come la Living Room, il Wet deck, la W Lounge, la Away Spa e il centro fitness Fit, oltre a tre ristoranti e boutique.



Mentre Ras Al Khaimah si afferma come hub turistico della regione, l'introduzione del primo W Hotel rappresenta un notevole passo in avanti verso il consolidamento dell’Emirato quale destinazione strategica per gli investimenti e l'ospitalità a livello globale.



"Siamo entusiasti di collaborare con Dalands Holding per portare la vivacità e il design contemporaneo di W sull'isola di Al Marjan - dice Saahil Lalit, vice president development Middle East di Marriott International -. Ras Al Khaimah si conferma una destinazione turistica ambita, che attira i viaggiatori di tutto il mondo con le sue spiagge idilliache e le sue attrazioni. Non vediamo l'ora di continuare a sostenere la crescita del settore turistico nell'Emirato".



L’isola di Al Marjan propone 7,8 chilometri di spiagge e un lungomare di 23 chilometri, una vasta gamma di attività e di sport acquatici, ridefinendo il concept dei viaggi lusso di Ras Al Khaimah. Attualmente dispone di 3.000 camere.