Sei nuovi riad a Kasbah Tamadot, il retreat marocchino di Sir Richard Branson

Il retreat marocchino di Sir Richard Branson, Kasbah Tamadot, ha annunciato l’apertura di 6 nuovi riad con due camere da letto che accoglieranno gli ospiti a partire da settembre 2024.

Il retreat sulle montagne dell’Atlante fa parte della collezione Virgin Limited Edition e offrirà i sei nuovi riad insieme alle sue 29 camere e suite esistenti, che includono 11 tende berbere di lusso e la Master Suite - una replica in miniatura della Kasbah stessa.



Ciascuno dei nuovi riad sarà caratterizzato da due camere da letto collegate da una zona soggiorno separata, e offrono la sistemazione perfetta per famiglie o piccoli gruppi. Le porte del patio nello spazio abitativo conducono a una piscina privata e a un'ampia terrazza completa di lettini prendisole, nonché a una tipica terrazza panoramica marocchina con un'area lounge coperta.



“In vero stile riad, saranno incentrati sulla loro piscina privata e sul tranquillo giardino, con viste sul Monte Toubkal dalla terrazza sul tetto, un complemento perfetto per il nostro hotel molto speciale” dice David Redouane Assabbab, general manager di Kasbah Tamadot.



Il retreat offre anche una serie di attività dal tennis al trekking, oltre al tradizionale hamman. Gli ospiti sono inoltre invitati a immergersi nella cultura berbera attraverso esperienze come il trekking sui muli, lezioni di cucina berbera, imparare a cuocere il pane berbero e prendere il tè a casa nel villaggio vicino.