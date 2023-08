Anantara Banana Island in Qatar sbarca sul mercato italiano

Si propone sul mercato italiano l’Anantara Banana Island, resort 5 stelle in Qatar situato a 20 minuti di nave da Doha. Il resort dispone di una location unica nel suo genere: è infatti l'unico in Qatar ad essere posizionato su un'isola privata, che mette a disposizione 13 ettari riservati agli ospiti, un porto privato e un reef a pochi metri dalla costa.

La struttura è caratterizzata da 800 metri di spiaggia bianca, 200 metri di laguna e una vita marina molto ricca a completa disposizione per gli ospiti.



In aggiunta, Anantara Banana Island è l'unico resort in Qatar a disporre di "overwater villas" con servizio di maggiordomo incluso, che rendono il soggiorno degli ospiti ancora più esclusivo. Il resort dispone di 141 camere, suite e ville tutte con vista mare, dal design sontuoso, combinato all'ospitalità thailandese e qatariota, all'insegna di un comfort esclusivo.



Le ville arrivano fino a 360 metri quadrati e dispongono di piscina privata di 20 metri. A disposizione anche camere comunicanti, con accesso diretto alla spiaggia.



Tre piscine tra cui una con acqua di mare, una piscina per adulti e una per bambini con scivoli e giochi e 4 ristoranti internazionali à la carte e uno a buffet per la colazione completano l’offerta del resort.



L’Anantara Banana Island vanta anche l'hammam più grande del Qatar e la Anantara Spa.



Oltre al relax la struttura dispone di attività per i clienti di tutte le età: sport acquatici, cinema, bowling, diving, wavepool con surf, kids club, teens club.