A Las Vegas la Empathy Suite, la più costosa al mondo

Chi non ha mai desiderato alloggiare nella suite d'hotel più costosa al mondo? Un sogno che si può trasformare in realtà, basta infatti recarsi al Palms Casino Resort di Las Vegas e prenotare la Empathy Suite.

La cifra è di 150mila dollari per un soggiorno minimo di due notti, un'immersione nel lusso più audace con benefit da far girare la testa: 12 posti letto, oltre 25 Tv, una collezione di opere d'arte da 40 milioni di dollari, maggiordomo disponibile h24, sala giochi, cinema, palestra, sale massaggi e ovviamente l'immancabile piscina con vista sulla strip.



Come riporta corriere.it curioso è il modo per accedere a cotanto benessere. Gli ospiti che possono dimostrare di essere facoltosi abbastanza per poter sostenere la spesa...potranno dormire gratuitamente nella Empathy Suite.



G. G.