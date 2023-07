Le esperienze italiane nell’estate dei Dorchester Collection

Gli hotel italiani di Dorchester Collection lanciano una serie di esperienze estive dedicate agli ospiti, puntando sulla vocazione leisure dell’estate italiana.

L’Hotel Eden di Roma mette in campo Italian Island Adventure, esperienza di yachting progettata da Access Italy che offre agli ospiti l’opportunità di scoprire le magnifiche calette e spiagge delle isole di Ponza e Palmarola (nella foto), solitamente inaccessibili a piedi o in auto. L’esperienza include anche il trasferimento privato in elicottero da e per l'Hotel Eden di Roma e una cena o un pranzo di tre portate presso Il Giardino Ristorante sul tetto dell'hotel.



Per chi ama, invece, i motori, Dorchester lancia la Mount Terminillo Driving Experience, in collaborazione con The Drivers Club, che porta gli ospiti in un viaggio self-drive su una Ferrari F8 Tributo Spider fino alla vetta più alta del Lazio, seguito da un'esplorazione a piedi con una guida locale esperta.



L'hotel ha anche stretto una partnership con il Circolo Canottieri Roma per l'accesso esclusivo alle loro piscine e terreni per l'estate.



A Milano

Numerose le esperienze messe in campo dall’Hotel Principe Di Savoia di Milano. Dall'esplorazione del cuore culturale della città con l'accesso esclusivo al Duomo all’Ultima cena di Leonardo da Vinci e uno sguardo dietro le quinte del famoso Teatro alla Scala di Milano, ai viaggi in elicottero sulle Alpi italiane, un'esperienza in barca Riva sul Lago d'Iseo e degustazioni di vini in Franciacorta e Barolo, gli ospiti porteranno a casa ricordi straordinari.



L'iconico hotel milanese ha recentemente lanciato il suo nuovo Signature Gin Principe. Realizzato in esclusiva per l'hotel dalla distilleria Cillario & Marazzi nelle Prealpi varesine, il gin artigianale rende omaggio alla città e alla sua storia. Il gin è disponibile in quattro cocktail d'autore al Principe Bar e per l'acquisto in loco.