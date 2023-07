ARIA Retreat e Spa, l’emotional experience sul Lago di Lugano

Una emotional experience sul Lago di Lugano, ma sul versante sud, dalla parte di Como. È ARIA Retreat & Spa, il 5 stelle superior del Resort Parco San Marco, membro di The Leading Hotels of the World, che si concentra sul benessere a 360 gradi del cliente, con un servizio tailor made ed una proposta personalizzata di servizi e di facilities.

Un progetto interamente curato dallo studio R4M Engineering di Milano, che ha sviluppato ARIA Retreat & Spa su tre piani di terrazzamenti, che sono stati destinati interamente per la realizzazione di 15 suite.



Il primo “terrazzamento” ospita la piscina interna riscaldata di 130 metri quadrati con una zona relax; le vetrate conferiscono a questo ambiente una grande luminosità oltre ad una splendida vista lago. Dallo stesso piano, attraverso un “passaggio” in acqua, si raggiunge la piscina esterna salata e riscaldata, una “infinity pool” dove godersi, in totale relax, la bellezza del luogo.



Il piano successivo ospita la Spa CEò, zona benessere con saune panoramiche, bagno turco, private-Spa, jacuzzi esterna, locali per trattamenti. Sempre sullo stesso piano si trova il Lounge Bar “Dolce Vita” con la sua suggestiva terrazza e la reception.



Sopra le piscine e la Spa, ma arretrati, sorgono i 3 blocchi distinti a destinazione residenziale composti da Loggia Suite, Grand Loggia Suite e Penthouse Suite. Le Garden Suite hanno un loro appezzamento di giardino in proprietà esclusiva. Ogni singola suite ha una loggia con vista lago che funge da soggiorno molto protetto e si offre come home-office molto motivante.



Tutte le unità abitative hanno un ingresso indipendente dall’esterno, sono raggiungibili con ascensore e sono direttamente collegate con il Ristorante gourmet La Musa e anche con il Resort Parco San Marco.