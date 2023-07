Il 3-stop safari firmato Fairmont: l’Africa si veste di lusso

Un safari per accompagnare la Grande Migrazione attraverso tre iconiche proprietà in Kenya. È la proposta luxury di Fairmont Collection of Hotels and Resorts, che lancia un 3-stop safari nelle sue proprietà, il Fairmont The Norfolk, il Fairmont Mount Kenya Safari Club e il Fairmont Mara Safari Club.

Il viaggio include soggiorni di più notti al Fairmont The Norfolk, al Fairmont Mount Kenya Safari Club e al Fairmont Mara Safari Club; sono disponibili vari pacchetti a seconda del numero di notti necessarie per soggiornare. I trasferimenti variano dall’aereo, grazie a Bongo Expedition, al landcruiser, a seconda delle preferenze dell'ospite.



Uno schema classico prevede transfer dall’aeroporto al The Norfolk di Nairobi, da cui parte l’esperienza con 3 notti di accomodation e l’osservazione dei Big Five al Parco Nazionale di Nairobi. L'itinerario conduce poi al Fairmont Mount Kenya Safari Club, dove sono previste 2 notti di soggiorno, situato alle pendici della seconda vetta più alta dell'Africa. Qui, gli ospiti possono conoscere l'importanza di proteggere la fauna selvatica e vederla da vicino.



Il culmine del viaggio porta gli amanti del safari al Fairmont Mara Safari Club, con altre 2 notti di soggiorno, per sperimentare l'intero fenomeno della Grande Migrazione, grazie alla vicinanza al fiume Mara, il fiume transfrontaliero, condiviso tra Kenya e Tanzania.



Lo schema può essere modificato a seconda delle esigenze del cliente. Fairmont promette un’esperienza che va oltre il tipico safari, profondamente radicata nella protezione della fauna selvatica e nella conservazione della cultura accanto alla possibilità di godere del patrimonio delle tre proprietà iconiche, il tutto supportato da un servizio di eccellenza senza pari.