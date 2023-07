Ischia, Faro Punta Imperatore diventa un resort da 4 camere

Inizia sabato 8 luglio la nuova vita del Faro Punta Imperatore, a Forio, sull’isola d’Ischia: diventa infatti un resort, il primo in Italia della società tedesca Floatel, specializzata nella valorizzazione di fari in tutta Europa.

Attivo da 132 anni, è tra i fari più antichi del Mediterraneo, con un affaccio privilegiato sul mare del golfo di Napoli a 164 metri d’altezza. Il resort mette a disposizione 4 camere in un’oasi di bellezza, lontano dal clamore delle coste dell’isola e con vista sul mare che divide Ischia dalle isole pontine: Faro Punta Imperatore si pone come una delle nuove icone di un turismo di qualità. Vi si accede attraverso un sentiero di 155 gradini per raggiungere la struttura e il ristorante “Lucì”, dedicato alla prima donna farista d’Italia, Lucia Capuano, aperto anche alla clientela esterna.



“A sette anni dalla nostra prima visita qui e dopo un lungo e complesso progetto di restauro, rallentato dagli anni della pandemia, l’apertura di Faro Punta Imperatore ci riempie d’orgoglio” dicono Tim Wittenbecher e Marc Nagel, fondatori della società Floatel, che nel 2016 si è aggiudicata la gestione per 50 anni del bene attraverso un bando ad hoc dell’Agenzia del Demanio: questo è il loro primo hotel italiano.



Una funivia garantisce il trasferimento dei bagagli dei clienti e delle materie prime. Sul tetto, un rooftop bar promette aperitivi al tramonto, che da qui è a picco sul mare. Le camere portano il nome dei venti (scirocco, grecale, maestrale e libeccio) e ospitano un massimo di 8 ospiti.



Faro Punta Imperatore è il primo faro-resort italiano di Floatel: altre strutture sono Faro Punta Cumplida alle Canarie a La Palma e Hafenkran Hamburg. I prossimi progetti prevedono la valorizzazione di Faro Spignon a Venezia, Faro di Cudillero e Faro Ribadesellas nelle Asturie.