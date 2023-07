European Waterways lancia l’island hopping nella laguna di Venezia

Un nuovo itinerario per European Waterways, che con la sua nave di lusso La Bella Vita da quest’anno introduce una proposta di island hopping nella laguna di Venezia, offrendo la possibilità di visitare molte delle isole minori dell’area.

"Le isole all'interno della laguna sono davvero le 'gemme nascoste' di Venezia - ha osservato Derek Banks, amministratore delegato di European Waterways -. Spesso sono meno affollate, ma sono ugualmente intrise di storia, cultura, arte e tradizioni di questa città”.



L’itinerario della laguna di Venezia porterà i passeggeri a Burano, l'Isola del Merletto; Murano, famosa per i suoi iconici oggetti in vetro e l'affascinante Lido, sede del Festival del Cinema di Venezia. Faranno scalo anche nella città di Chioggia, famosa per la Chiesa di San Domenico del XVIII secolo.



Il viaggio della durata di una settimana inizia nel Canale della Giudecca e tocca anche le isole di Sant’Erasmo, chiamata "l'orto di Venezia"; l'isola di Pellestrina, dove gli ospiti possono pedalare lungo la famosa diga marittima di sei miglia; e San Lazzaro degli Armeni, ancora oggi occupata dai monaci armeni. L'ultima tappa sarà nella stessa Venezia storica.