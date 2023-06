Explora Journeys investe sulla formazione del personale con Ehl

Fornire un percorso di formazione innovativo e di eccellenza a tutto il personale di bordo. Questo l’obiettivo della collaborazione appena nata tra Explora Journeys ed Ehl Hospitality Business School.

Il brand di lusso di Msc Crociere e la scuola alberghiera basata in Svizzera e a Singapore hanno messo a punto il programma Guest Experience Foundations per offrire, “al nostro personale una formazione alberghiera di alto livello, un passo significativo per poter fornire esperienze eccezionali ai nostri ospiti”, spiega in una nota Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys.



I moduli del programma Guest Experience Foundations saranno erogati da formatori certificati Ehl e forniranno conoscenze avanzate nell’ambito dell’ospitalità di lusso. Previsti anche aggiornamenti online, attraverso l’e-learning.



Inoltre, i manager che avranno partecipato alla formazione teorica svolgeranno ulteriori attività a bordo delle navi, per rafforzare i messaggi principali dei corsi e affinare i concetti di base.



Nell’ambito della collaborazione si inserisce anche il modulo Leading Guest Experience, co-progettato per i manager, con specifici strumenti che verranno utilizzati per rafforzare le nozioni apprese nel corso dell’attività a bordo, comprese attività esperienziali dinamiche.



“Il nostro programma – aggiunge Markus Venzin, ceo del gruppo Ehl - è concepito affinché i dipendenti di Explora Journeys ricevano una formazione di massima qualità, che promuoverà il successo e la crescita dell’azienda”.