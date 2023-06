Sandals Royal Bahamian festeggia Barbie con una vacanza rosa

In vista dell’uscita del film Barbie, arriva una nuova proposta tutta rosa. Si tratta del Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island di Nassau, che valorizza in tema Barbie le sue location tinta confetto.

Il resort all-inclusive per soli adulti, riaperto nel gennaio 2022 dopo una ristrutturazione da 55 milioni di dollari, offre un’ampia scelta di sistemazioni, ristoranti, bevande e decorazioni, il tutto rosa confetto: c’è persino una cabina telefonica – tipicamente britannica – di color rosa nel resort, perfetta per immortalare alcuni momenti indimenticabili.



L’Island Village, all’interno del Sandals Royal Bahamian, anch’esso recentemente ristrutturato, è stato progettato nei colori rosa pastello e offre una serie di suite con servizio maggiordomo dotate di piscine private in stile Barbie, ideali per chi cerca un’esperienza pittoresca e assolutamente rosa. In questo resort sono presenti anche 12 nuovi concept ristorativi e nuovi menu con cocktail d’autore.



Il bar Mr. B’s del Sandals Royal Bahamian propone cocktail rosa come il Guava Bubbles, mentre le frittelle di strombo servite con condimento rosa possono essere consumate in uno dei nuovi food truck gourmet (uno di questi è anche rosa acceso).



Presso il ristorante francese La Plume, i posti a sedere all’interno sono rosa pastello, mentre al Balmoral Club si trovano i baldacchini rosa e l’esterno del Kanoo è di un bel rosa pastello.