Un investimento da 8 milioni di euro per ristrutturare e riposizionare sull’alto di gamma il Gran Hotel San Pietro a Taormina. È questo l’obiettivo parzialmente raggiunto di per Lindbergh

Hotels & Resorts, che ha ultimato la prima tranche di lavori sulla struttura 5 stelle lusso affacciata sul Mar Ionio nell’iconica destinazione siciliana.

Altri 6 milioni di euro sono stati stanziati per ultimare i lavori di ristrutturazione nei prossimi 2 anni, a testimonianza dell’intenzione di Lindbergh di posizionarsi come una realtà di riferimento nell'ambito dell'hotellerie di lusso in Sicilia.



Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono importanti migliorie che sono state apportate da Lindbergh Hotels & Resorts con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro ancora più lussuosa e in linea con le aspettative di un mercato - quello americano, che è di riferimento per la struttura - sempre più esigente.



La stagione estiva sta registrando numeri importanti e, grazie ai lavori di ristrutturazione, l’hotel punta a continuare questo trend positivo accogliendo i nuovi ospiti.