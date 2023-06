Global Blue stringe un accordo su lusso e moda con Camera Buyer Italia

Un accordo per promuovere la formazione sui nuovi flussi turistici internazionali e per organizzare incontri unici che coinvolgano il mondo wholesale e i merchant lusso moda è quello siglato fra Camera Buyer Italia e Global Blue.

“I cambiamenti e l’evoluzione del turismo globale sono un main focus per tutti i negozianti appartenenti a Camera Buyer e avere al fianco di tutti noi Global Blue può solo apportare un valore aggiunto informativo d’eccellenza, sia per i nostri imprenditori sia per i consumatori finali delle boutiques stesse – dice Giacomo Santucci, presidente di Camera Buyer Italia -. Avere inoltre la possibilità di creare momenti sinergici nelle lounge di Global Blue, in cui domanda e offerta si incontrano direttamente, tramite i turisti fisicamente presenti in loco, può solo aggiungere a questa partnership un’ulteriore conoscenza mondiale della rete di wholesaler CBI che compongono una reale e concreta eccellenza principalmente italiana”.



Camera Buyer Italia è infatti l’associazione dei più importanti negozi multimarca lusso moda italiani e di una selezione di quelli europei.



“È un'opportunità per interfacciarsi con i più importanti luxury multi-brands stores sul territorio italiano – aggiunge Stefano Rizzi, country manager di Global Blue -. Un’occasione per presentarsi come consulenti credibili nel mondo del turismo e dello shopping, con proprie analisi data driven e un know how sul settore frutto di un’esperienza pluridecennale”.