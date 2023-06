Belmond, cambio al vertice: Dan Ruff sarà il nuovo ceo

Cambio al vertice di Belmond. Dan Ruff, che dal 2018 ricopre l’incarico di chief operating officer, assumerà la guida del gruppo in qualità di ceo a partire dal primo luglio 2023.

Ruff succederà a Roeland Vos, che manterrà il suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Belmond Ltd.



La carriera

Laureato alla Cornell University e con un’esperienza ventennale nell’ambito dell’ospitalità alle spalle, Ruff ha guidato le operazioni commerciali e strategiche di Belmond nel ruolo di coo. In qualità di chief operating officer riporterà direttamente a Stéphane Rinderknech, presidente e ceo di Lvmh Hospitality Excellence.



"Sono molto lieto di cedere le redini dell’azienda a Dan – ha commentato il ceo uscente Vos -. Lo conosco da molto tempo. Fornirà continuità nel viaggio verso l’eccellenza che sta intraprendendo Belmond. Sono convinto che riuscirà a portare la squadra e il marchio al livello successivo”.



"Sono davvero onorato di diventare ceo di questa straordinaria azienda. Insieme, continueremo a impegnarci per offrire esperienze di viaggio uniche ai nostri ospiti e per diventare il marchio di viaggi di lusso più desiderato al mondo”, ha commentato Ruff.