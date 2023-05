Su Gologone approda in Ecoluxury Retreats of the World

Una nuova gemma entra nella collezione di Ecoluxury Retreats of the World. Si tratta del famosissimo Su Gologone Experience Hotel, in Sardegna, reso noto come buen ritiro per molti vip e star di passaggio sull’isola.

Su Gologone Experience Hotel, nel cuore della Barbagia, è un’icona dell’ospitalità sarda e italiana nel mondo: propone oggi 65 camere e suites, dove i colori vivaci, i profumi, i ricami tradizionali e il bianco non solo accolgono l’ospite quasi in un abbraccio, ma diventano un’esperienza in sé poiché Giovanna Palimodde, la titolare, non perde occasione, attraverso opere artistiche, arredi e accessori in ogni stanza, per far avvicinare il proprio ospite al territorio e trasmettergli così l’amore e l’entusiasmo che lei stessa prova per la propria terra.



“Su Gologone è un’eccellenza di ospitalità italiana ed un vero e proprio laboratorio per la conservazione e divulgazione di arti e tradizioni - dice Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e a.d. di Viaggi dell’Elefante –. Il concetto di Ecoluxury Retreats of the World nasce proprio da questo genere di filosofia, volta a fondere l’ospitalità di alto livello con il territorio circostante fino a rendere quest’ultimo parte integrante dell’esperienza dell’ospite.”