Le Academy dello sport per l’alta stagione del Chia Laguna Resort

Una stagione estiva ‘a tutto sport’ per Chia Laguna Resort, l’indirizzo sardo di IHC che ospita al suo interno il Conrad Chia Laguna Sardinia, il Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton e l’Hotel Village.

Quest’anno la proposta sportiva di Chia Laguna si arricchisce di una vasta gamma di corsi, appuntamenti rivolti a tutta la famiglia e a tutte le necessità, dagli sport di terra come tennis, ciclismo, corsa, equitazione, trekking, alle attività in acqua, in mare o in piscina, come nuoto, canoa, sup, surf, snorkeling o vela. Per chi ama il fitness più tradizionale è possibile prendere parte ogni giorno a classi di gag, total gody, ginnastica posturale e dolce, tonificazione, yoga e acqua gym. Da questa stagione, inoltre, verranno inaugurati due nuovi campi da padel per permettere agli ospiti di praticare lo sport più in voga del momento anche in vacanza.



La novità dell’estate 2023 sono però le Chia Sport Academy, corsi di alto livello dedicati a ragazze e ragazzi fra 6 e 16 anni tenuti da vere leggende dello sport. Così gli allievi potranno imparare i segreti del calcio direttamente da Gianluca Zambrotta, quelli del tennis da Omar Camporese e Karel Nováček. E ancora, per quanto riguarda il Calisthenic chi se non Jury Chechi, mentre per il ciclismo il maestro sarà Claudio Chiappucci.



Il calendario delle Academy prevede gli incontri con Zambrotta per il calcio a luglio (dal 17 al 21 e dal 24 al 28) e sempre a luglio, dal 24 al 28, con Camporese per il tennis. Sempre per il tennis, dal 31 luglio al 4 agosto appuntamento con Karel Nováček, mentre dal 7 al 11 agosto sarà la volta di Jury Chechi per il calisthenic e dal 21 al 25 agosto di Chiappucci per il ciclismo.