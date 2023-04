Hilton Lake Como lancia lo ‘show cooking’ di Le Petite Chef

Uno show cooking molto particolare è quello che da oggi fino alla fine di agosto si terrà nel corso delle cene presso il ristorante Satin dell’Hilton Lake Como. A esibirsi per i commensali sarà infatti lo chef più piccolo del mondo, solo 58 millimetri di altezza.

Hilton Lake Como offre infatti ai suoi ospiti il dinner theater ‘Le Petit Chef’, un’esperienza culinaria che combina cucina vera e propria con un sistema di cinema 3D e videomapping direttamente sul tavolo della cena.



Tra una portata e l'altra, il tavolo si trasforma in uno schermo, dopodiché il piccolo chef si diverte con varie esibizioni, ma i suoi tentativi di preparare capolavori culinari finiscono quasi sempre in un disastro.



L'esperienza è disponibile ogni venerdì, sabato e domenica sera. L’hotel sul lago di Como è la seconda ‘piazza’ italiana per lo spettacolo Le Petite Chef: la prima è stata infatti il ristorante dell’Aleph di Roma.