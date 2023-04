Zephalto, voli nella stratosfera con il lusso francese

La risposta francese al sogno dei viaggi nello spazio si chiama Zephalto, un progetto di Vincent Farret d'Astiès messo in opera grazie alla collaborazione con Joseph Dirand Architecture, che partirà dalla Francia alla fine del 2024.

Si tratta di voli nella stratosfera con un pallone aerostatico, ospiti della capsula pressurizzata Céleste: l’esperienza, un vero e proprio momento ‘life change’, durerà 6 ore, con un’ora e mezza di ascensione per raggiungere la quota di 25 chilometri sopra la Terra e permettere di ammirare l’alba da un diverso punto di vista.



Tre ore saranno dedicate alla sosta nella stratosfera alla massima altitudine, dove ogni viaggiatore avrà un’esperienza su misura, inclusa la cucina stellata Michelin su richiesta.



“Chi condivide il mio desiderio di viaggiare in armonia con gli elementi e il vento, può finalmente farlo a bordo di Céleste – dice Vincent Farret d'Astiès -. Il nostro team di esperti ha lavorato molto per creare una nave di cui i fratelli Montgolfier sarebbero stati orgogliosi. Dopo anni di lavoro sull'approccio, sul design e sulle soluzioni tecniche, il concetto è ora palpabile e offrirà un'esperienza straordinariamente coinvolgente”.



La tecnologia si basa sul partner storico di Zephalto, il CNES, che invia palloni aerostatici nella stratosfera da oltre 60 anni. Vengono applicati tutti gli standard di sicurezza aerea: il pallone avrà le certificazioni EASA (European Aviation Safety Agency) come aereo di linea commerciale.