Avani Hotels & Resort sbarca in Italia, prime strutture a Milano e Venezia

Sbarca in Italia il brand Avani Hotels & Resort, marchio lifestyle del gruppo Minor Hotels. L’operatore alberghiero ha deciso, infatti, un’espansione del brand in Europa, con due strutture in Italia, una in Spagna, una in Germania e una nei Paesi Bassi. In concomitanza, il marchio Avani verrà lanciato anche Centro e Sud America con hotel in Messico e Colombia.

Dedicato a una clientela millenial, Avani Hotels & Resorts è pensato per gli ospiti che privilegiano il servizio, lo stile e la qualità, ed è caratterizzato da un design funzionale e da esperienze e servizi unici.



Le prime strutture ad aprire in Europa, nel mese di giugno, saranno Avani Alonso Martínez Madrid con 101 stanze e Avani Palazzo Moscova Milano con 65 camere. In estate arriverà anche Avani Rio Novo Venezia con 144 camere e nel corso dell'anno il brand debutterà anche in Germania con l’Avani Frankfurt City da 256 stanze.



Sempre in Europa, Avani arriverà nei Paesi Bassi nel 2024 con il rebranding di un hotel da 163 stanze ad Amsterdam: Avani Museum Quarter Amsterdam situato in uno dei quartieri più vivaci della capitale olandese, che entrerà a far parte del portfolio del brand nel secondo trimestre del 2024.



“Avani ad oggi è un brand consolidato in Asia, Africa e Medio Oriente, noto per la sua affermata value proposition, la sua filosofia legata al design e l'offerta di servizi unici. Il grande lavoro degli ultimi anni ci ha visto impegnati nell'espansione strategica di Avani in nuovi Paesi e rappresenta un’importante pietra miliare per Minor Hotels" dice Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels.



L'espansione del brand Avani in Europa e America Latina riflette la strategia del Gruppo di continuare a sviluppare e diversificare la propria offerta alberghiera nel segmento turistico di alto livello.



Minor Hotels si sta inoltre preparando a lanciare il brand in America Latina, dove sono previste due aggiunte al portfolio Avani entro la fine dell'anno con due rebranding. Si inizierà nel terzo trimestre 2023 con il lancio dell’hotel da 140 camere Avani Cancun Airport in una delle principali destinazioni turistiche dell'America centrale - il Messico - seguito nel quarto trimestre dall'Avani Royal Zona T Bogota in Colombia, hotel da 66 camere.