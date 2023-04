Regno Unito, Belmond rivede l’itinerario dell’Orient Express per la Brexit

La Brexit cambia i piani dell’Orient Express. Belmond ha deciso di cancellare dall’itinerario la tappa da Londra a Folkstone, attribuendo le ragioni della scelta alle conseguenze sulle connessioni intermedie dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Secondo il gruppo, riporta Travel Mole, sarebbero infatti troppi i disagi e i ritardi connessi all’attraversamento della Manica per i passeggeri.



Per Belmond, inoltre, i nuovi controlli alle frontiere non faranno altro che peggiorare la situazione. In una nota il gruppo sostiene che "l'imminente sistema di ingresso/uscita biometrico peggiorerà i ritardi per i viaggiatori extra-europei".



Per questo motivo, aggiunge Belmond, "stiamo adeguando le operazioni nel 2024. Vogliamo evitare qualsiasi rischio di interruzione del viaggio per i nostri ospiti".