L’idea è creare un circuito, un tour che abbia come riferimento hotel con 3 caratteristiche: il progetto di grandi archistar, la presenza di una collezione di opere d’arte contemporanea, e il design di interni che valorizza i territori. È il progetto Romeo Collection, nata dall’hotel Romeo di Napoli, che ha in pipeline due nuove aperture a Roma, nel 2023 e a Massa Lubrense nel 2024. Gli hotel portano la firma di Kenzo Tange (Napoli), Zaha Hadid (Roma) e Kengo Kuma (Massa Lubrense).

“L’idea è creare un tour fra i nostri hotel – spiega Francesco Mormile (nella foto), brand strategist di Romeo Collection – che permetta agli ospiti di godere dei capolavori degli architetti contemporanei messi a confronto con strutture storiche, patrimonio artistico e territorio italiano”.



Si parte da Napoli, dove l’hotel Romeo, ormai storica struttura progettata da Kenzo Tange nella sede della flotta Lauro, si arricchirà nel mese di luglio di una nuova piscina a sfioro da 120 metri quadrati al 10° piano, con una terrazza sun deck riservata agli ospiti. Dal 1 marzo l'area wellness è diventata una Spa by Sisley Paris. La struttura, che dispone di una collezione d’arte contemporanea con oltre 100 pezzi unici, rinnova la disposizione delle opere nelle parti comuni e nelle camere per offrire sempre un nuovo volto agli ospiti.



Il Romeo Roma, prossima apertura prevista per ottobre 2023, sarà uno degli ultimi capolavori di Zaha Hadid, impegnata a far convivere il palazzo storico del Cinquecento all’interno del quale sorgerà l’hotel con il suo design sinuoso e contemporaneo. Situato nel pieno centro storico di Roma, in via di Ripetta nei pressi di piazza del Popolo, vicinissimo al nuovo Bulgari in apertura a giugno e allo storico de Russie, l’hotel vuole imporsi con la sua personalità alternativa.



Il progetto

“Sappiano di dove offrire qualcosa di diverso da tutti gli altri, e crediamo di poterci riuscire” spiega Mormile. L’hotel avrà un cortile di 400 metri quadrati con giardino botanico e giochi d’acqua, una fontana antica centrale, una piscina con pavimento di cristallo attraverso il quale ammirare le rovine di una domus ritrovata nel corso dei lavori. La piscina prosegue entrando nella struttura e dando vita alle piscine interne della Spa Sisley Paris, collocata al piano terra.



A disposizione degli ospiti 74 camere di cui 30 suite, molte con affreschi originali valorizzati dal design degli interni della Hadid, un rooftop con giardino botanico, un ristorante aperto in partnership con Alain Ducasse, lo chef più stellato al mondo.



Ultima opera, prevista in apertura nel 2024, il Romeo Massa Lubrense, di fronte a Capri, disegnato da Kengo Kuma con un progetto che segue il sole: l’hotel verrà realizzato in totale armonia con la natura, seguendo appunto il ritmo dell’esposizione alla luce e al calore solare. La struttura sarà un all suite da 63 sistemazioni, tutte dotate di vista mare: in alcune è presente una piscina che collega l’interno e l’esterno della stanza, allungandosi sulla terrazza. Inoltre metterà a disposizione un porto privato per gli yacht, una Spa e un ristorante di nuovo firmato da Alain Ducasse.



Paola Trotta - C. P.